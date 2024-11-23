ВСУ отправили в Курскую область спецотряд БПЛА для уничтожения спецназа «Ахмат»

Командование ВСУ отправило в Курскую область специальное подразделение БПЛА для ликвидации спецназа «Ахмат». Об этом РИА «Новости» рассказал командир бронегруппы сводной артиллерийской группы «Пресса» с позывным Сальза.

«Около двух недель назад сюда выслали элитное подразделение операторов беспилотных летательных аппаратов. Ему поставили задачу всячески затруднить работу спецназа „Ахмата“ либо полностью уничтожить его», — отметили он.

На территорию Курской области прибыл украинский батальон БПЛА «Птицы Мадьяра». Второе подразделение действует параллельно с батальоном, однако его направили именно для противодействия «Ахмату».

«Грубо говоря, им поставили задачу уничтожения нас в течение недели. Однако неделя прошла, а мы работаем и выполняем свои задачи», — заключил Сальза.

Ранее стало известно, что отряд в «Ахмате» возглавил украинец с позывным Хохол.