«Нам это не мешает». Украинец возглавил отряд в спецназе «Ахмат»

На кадрах командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов представил военнослужащего с позывным Хохол. Алаудинов сообщил, что тот присоединился к «Ахмату».

«Он сам по национальности украинец, и нам это не мешает — он командир моего отряда. Позывной у него Хохол. А вот представьте себе, чтобы в украинской армии на сегодняшний день был командир с позывным Русский», — сказал командир.

Еще одним героем видео стал кореец по имени Дима. По словам Алаудинова и Кадырова, именно он «навел смуту в стане врага». Командир «Ахмата» сообщил, что парень родом из Сахалина. Он добавил, что в отряде служат еще несколько представителей этой национальности.