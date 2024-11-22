«Нам это не мешает». Украинец возглавил отряд в спецназе «Ахмат»
Кадыров опубликовал видео о бойце с позывным Хохол в спецназе «Ахмат»
В составе спецназа «Ахмат» в зону спецоперации отправились представители разных национальностей. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в своем Telegram-канале корейца и украинца.
На кадрах командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов представил военнослужащего с позывным Хохол. Алаудинов сообщил, что тот присоединился к «Ахмату».
«Он сам по национальности украинец, и нам это не мешает — он командир моего отряда. Позывной у него Хохол. А вот представьте себе, чтобы в украинской армии на сегодняшний день был командир с позывным Русский», — сказал командир.
Еще одним героем видео стал кореец по имени Дима. По словам Алаудинова и Кадырова, именно он «навел смуту в стане врага». Командир «Ахмата» сообщил, что парень родом из Сахалина. Он добавил, что в отряде служат еще несколько представителей этой национальности.