ВСУ отправили на передовую женщин и заключенных

Подпольщик Лебедев: ВСУ в двух регионах заменили кадровых военных заключенными

Вооруженные силы Украины перебросили регулярные армейские части из Николаевской и Херсонской областей, а вместо них выставили заключенных, в том числе женщин. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«С Николаевской и Херсонской области переместили вэсэушников, предположительно, в Харьковскую и Сумскую области, а на их место привезли зеков и зечек», — заявил он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал о прибытии мобилизованных украинцев из числа заключенных в Харьковскую область.

Неделю назад французская газета Le Monde оценила число заключенных, вступивших в ВСУ, в 5,5 тысячи человек.