Украинские мобилизованные заключенные прибыли в Харьковскую область

Военэксперт Марочко: ВСУ перебросили в Харьков роты из заключенных

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В Харьковскую область прибыли мобилизованные украинцы из числа заключенных. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В город Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, которые были призваны на воинскую службу из мест заключения», — сказал собеседник агентства.

Сейчас мобилизованные заключенные проходят курс молодого бойца. Они находятся под усиленной охраной.

Ряды украинской армии пополнили 5,5 тысячи заключенных, заявивших о желании отправиться на поле боя. Задержанные стали проситься в ВСУ после вступления в силу закона, разрешающего заключенным отправиться в окопы на юге и востоке Украины.

Военнопленный Валентин Позняков ранее рассказал, что украинских срочников заставляют подписывать контракты с ВСУ для отправки в зону спецоперации.

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