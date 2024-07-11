Военэксперт Марочко: ВСУ перебросили в Харьков роты из заключенных

В Харьковскую область прибыли мобилизованные украинцы из числа заключенных. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В город Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, которые были призваны на воинскую службу из мест заключения», — сказал собеседник агентства.

Сейчас мобилизованные заключенные проходят курс молодого бойца. Они находятся под усиленной охраной.

Ряды украинской армии пополнили 5,5 тысячи заключенных, заявивших о желании отправиться на поле боя. Задержанные стали проситься в ВСУ после вступления в силу закона, разрешающего заключенным отправиться в окопы на юге и востоке Украины.

Военнопленный Валентин Позняков ранее рассказал, что украинских срочников заставляют подписывать контракты с ВСУ для отправки в зону спецоперации.