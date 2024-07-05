Во Франции назвали число заключенных, вступивших в ряды ВСУ

Ряды Вооруженных сил Украины пополнили 5,5 тысячи украинских заключенных, заявивших о своем желании отправиться на фронт. Всем им предоставили те же условия, что и обычным бойцам ВСУ, за исключением ухода в отпуск, сообщила французская газета Le Monde .

«Более 5500 задержанных попросились [в ВСУ] с 17 мая. Это началось после вступления в силу закона, позволяющего им отправиться в окопы на востоке и юге Украины», — говорится в материале.

При этом издание отметило, что командование ВСУ и сами украинские боевики не уверены полностью в новоприбывших бойцах. Они считают, что у последних может появиться желание сбежать с поля боя.

Как рассказал 31-летний Андрей Липский, приговоренный к пяти годам лишения свободы за кражу металлов и отбывающий срок в исправительном учреждении № 40 в Дрогобыче, сейчас он находится в учебном лагере. После этого присоединится к спецподразделению, состоящему исключительно из других заключенных. Все они решили воспользоваться шансом на УДО, поэтому и вступили в ряды ВСУ.

Ранее шестеро заключенных сбежали из учебного центра ВСУ под Черниговом, причем с оружием и в военной форме.