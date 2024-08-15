ВСУ открыли охоту на командированных российских генералов

Командированные в новые российские регионы высокопоставленные генералы неоднократно становились приоритетной целью украинских ударов. Шпионы выслеживали их, чтобы совершить покушение. Замминистра внутренних дел РФ Владимир Кубышко рассказал об этом на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», сообщил ТАСС .

«Нам министр говорит, что если мы туда едем, то тут же за нами начинает охотиться вся эта шпионская сволочь и начинает определять наше местонахождение, чтобы нанести удар HIMARS», — сказал он.

Кубышко назвал российских генералов целью повышенной востребованности для Вооруженных сил Украины. Он привел в качестве примера случай в Херсоне. Замминистра выделили кабинет в гарнизоне, и на следующий день украинские войска нанесли по этому помещению ракетный удар.

От рук ВСУ пострадали не только силовики и военные, но и журналисты. Тяжелое ранение в Курской области получил военкор ВГТРК Евгений Поддубный, сообщил RT. Его госпитализировали.