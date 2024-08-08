Война и мир Евгения Поддубного

Военного корреспондента Евгения Поддубного доставили из Курской области в Институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Такую новость мы прочитали сегодня. И воодушевились, и выпрямились. И увидели в этом добрый знак.

Ведь еще вчера, 7 августа 2024 года, читали совсем другую, черную, новость: в Курской области погиб легендарный военный корреспондент Евгений Поддубный. Как писали в Telegram-каналах, его автомобиль атаковал украинский дрон. В отличие от многих (может быть, даже от большинства), Поддубный не стал писать о проклятых событиях в Курской области с дивана. Он поехал непосредственно туда, где шли бои. Поступил так, как поступал всегда.

В этом весь он. Пламенный. Искренний. Настоящий. Осведомленный. Решительный. Поддубный был в Сирии и Афганистане, был на Украине, был во многих горячих точках.

Его машину действительно атаковал украинский дрон. И Поддубного действительно посчитали погибшим. Так описал это Захар Прилепин: «Оказывается, пишет в „КП“ Саня Коц, к машине Поддубного, — над которой взорвался дрон, после чего она укатилась в кювет и взорвалась! — сразу же подлетела его съемочная группа. Они ехали следом на другой машине. А там уже огонь стеной, машина в хлам, и понятно, что никто внутри машины выжить не может. А тут началась стрельба, и они ушли с места поражения. Отсюда и полетели в мир все новости. С подачи товарищей Жени, которого подорвали у них на глазах. А Поддубный, оказывается, выпал из машины, пока она кувыркалась…»

Удивительная история спасения, символичная. Когда сперва нам рассказали, что Поддубный погиб, мы погрузились в траур, но спустя некоторое время появилась надежда, что он все-таки жив, и я написал: «Если Поддубный жив, то этот чертов день заканчивается лучом света во мраке. И это символ, который вселяет надежду. Очень хочу верить, что Евгений жив. Из стали сделан человек. Из русской стали». И он выжил — легендарный военкор, который и сделал профессию военного корреспондента тем, какой она стала в итоге. Задал ее стандарты и всегда оставался для других эталоном. Тем, на кого равнялись.

Фото: РИА «Новости»

Однако я бы ни в коем разе не стал называть Евгения Поддубного только военкором, не стал бы сужать круг его значения, его смыслов. Он в первую очередь глубокий, мыслящий, идейный человек. Я понял это сразу, когда познакомился с ним на одном из эфиров. В этом человеке есть то, чего сегодня нет у большинства, — стержень. Поддубный делал и, верю, будет делать то, что делал, не ради наград, не ради денег и славы — такие люди могут добиться этого с куда меньшими рисками, — просто он реально верит в свой путь. Это, вот в чем парадокс, довольно-таки редкая штука сегодня. Нераспространенная, хотя и первостепенно важная. Когда человек идет туда, куда идет, потому что знает, ради чего он там. Поэтому Евгения всегда так боялась смерть.

Важно еще сказать вот что. Евгений Поддубный очень милосердный человек. Он видел войну, знает, что такое война, он мог бы рассказывать о ней неделями и месяцами, а потому так ценит мир. Оттого и помогал множеству людей в обычной жизни. И там, на войне, тоже в первую очередь заботился и говорил о мире. Редкое качество для человека его дела, его профессии.

Однако именно такая эклектика делает людей по-настоящему великими. Евгений Поддубный уже в памяти русских людей — как человек, несомненно, колоссального таланта и колоссальной смелости. Тот, кого боится смерть. И тот, кто отдаляет смерть от других.