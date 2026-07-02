Два сотрудника «Запорожьеэнерго» погибли при атаке украинского БПЛА

В Запорожской области при атаке беспилотника погибли двое сотрудников «Запорожьеэнерго». Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий .

По его словам, удар пришелся на момент проведения ремонтно-восстановительных работ. От полученных ранений на месте скончались слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей.

«Несмотря на смертельную опасность, наши энергетики каждый день выходят на трудовой пост, обеспечивая жизнь региона. Их мужество и самоотверженность — это настоящий подвиг, который мы никогда не забудем», — подчеркнул Балицкий.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших, а также всему коллективу предприятия. Он добавил, что с начала специальной военной операции при восстановлении электроснабжения погибли 28 сотрудников энергопредприятий, еще 77 получили ранения.

Накануне Балицкий сообщал о трех пострадавших от атак беспилотников ВСУ за сутки.