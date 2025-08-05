Военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины массово отказываются участвовать в штурме позиций российских войск в районе Юнаковки Сумской области. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.

По его словам, подразделения 225-го полка ранее несли значительные потери в Сумской области. Они принимали участие в боевых действиях в Курской области. Сейчас бойцы демонстрируют крайне низкий морально-психологический настрой и открыто выражают недовольство действиями командования.

Собеседник также уточнил, что Вооруженные силы России продолжают продвигаться в районе Юнаковки и соседних населенных пунктов. Интенсивность контратак ВСУ снижается, однако украинские подразделения все еще пытаются прорвать правый фланг российской группировки «Север» в районе Новоконстантиновки (Перше Травня).

Ранее сообщалось, что противник в Сумской области получил подкрепление после переброски элитных подразделений с других участков фронта.