Источник РИА «Новости» заявил об усилении группировки ВСУ в Сумской области

Группировка украинских боевиков в Сумской области получила подкрепление после переброски элитных подразделений с других участков фронта. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА «Новости» .

Собеседник агентства уточнил, что прибывающие в Сумскую область резервы украинских сил привезли с собой полученные на Западе артиллерийские установки и бронемашины.

«Противник не прекращает наращивать состав своей группировки в Сумской области: из резервов и со всех участков фронта на северо-восток Украины перебрасываются элитные подразделения», — заявил источник.

В минувшую субботу, 2 августа, стало известно, что командование элитной 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ объявило о новом наборе добровольцев после бесследного исчезновения бывших солдат в районе села Юнаковка.

Как заявил в комментарии ТАСС источник в российских силовых структурах, родственники украинских военных не смогли добиться от руководства информации о судьбе десантников.

Село Юнаковка выступало главным узлом снабжения украинских боевиков во время вторжения в приграничные районы Курской области.