ТАСС сообщил о сложной для ВСУ ситуации в Цукурине и поселке Горняк

Украинские военные оставили оборонительные позиции в поселке городского типа Цукурино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«В Цукурине противник оставил позиции, которые имели особую важность для обороны», — заявил он.

По его словам, теперь ВСУ будет сложнее оборонять не только этот населенный пункт, но и расположенное рядом Селидово. Кроме того, тяжелая ситуация для украинских боевиков сложилась в Горняке.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные установили оперативный контроль над дорогами к Курахово.

В начале октября британский аналитик Александр Меркурис призвал украинских военных покинуть Селидово, чтобы не попасть в окружение и не разделить участь группировки в Угледаре.