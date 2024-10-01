«Признать реальность и отступить». На Западе ВСУ призвали покинуть еще один город

Вооруженные силы Украины должны покинуть Селидово в ДНР. Такое заявление сделал британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube .

Благодаря отступлению ВСУ не попадут в окружение и не разделят участь украинской группировки в Угледаре.

«Селидово сейчас находится под реальной угрозой оказаться в оперативном окружении. Правильным решением для украинцев будет признать эту реальность и отступить из Селидова», — подчеркнул Меркурис.

ВС России взяли под контроль западную, южную и восточную части Угледара. В центре города удалось установить флаг.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики ВСУ в Угледаре массово сдаются в плен. Речь идет о мобилизованных солдатах.