Российский боец Бритва рассказал об украинских минах, сделанных на 3D-принтерах

Украинские боевики оставили в Судже множество мин нажимного действия, изготовленных при помощи 3D-принтеров. Об этом РИА «Новости» рассказал боец с позывным Бритва из отряда «Т» добровольческого корпуса в составе группировки войск «Север».

«Мина, на 3D-принтере сделанная, нажимного действия. Украинская, здесь их достаточно много», — рассказал военный, показывая взрывное устройство.

Ранее в Обоянском районе Курской области мужчина погиб при взрыве мины «Колокольчик» в Обоянском районе. По предварительным данным, он собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас.

Также под Суджей российские военные обнаружили автомобиль с останками двух мирных жителей. Предварительно, их убили украинские военные в начале вторжения в Курскую область в августе прошлого года.