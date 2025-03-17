Российские военные обнаружили под Суджей автомобиль с останками двух мирных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В окрестностях Суджи бойцы ГВ „Север“ наткнулись на сгоревший гражданский автомобиль Toyota с убитыми мирными жителями внутри», — рассказали авторы поста.

На кадрах запечатлели сгоревший седан, изрешеченный пулями. Внутри — останки двух человек. Машина находится на асфальтированной дороге, рядом бойцы нашли обгоревшие государственные номера.

Судя по ролику, мирных жителей убили украинские военные в начале вторжения в Курскую область в августе прошлого года. Это не единственный случай, когда украинские националисты ради наживы зверски расправляются с гражданскими в курском приграничье.

Оператор БПЛА 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» с позывным Колос ранее рассказал, что российские военные осознали значение слова «нацизм» только в Судже, где ВСУ атаковали мирных жителей.