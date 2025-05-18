ВСУ организовали проверку после слова комбата о «дебильных задачах» на Курщине

Генштаб ВСУ объявил о создании рабочей группы для изучения слов комбата 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Александра Ширшина. Об этом сообщил РБК .

Военный обвинил руководство украинской армии в «дебильных задачах», выполнение которых повлекло неоправданные потери личного состава в Курской области. В связи с этим командир батальона подал рапорт на увольнение из рядов ВСУ.

Сотрудники Генштаба пообещали досконально изучить все приказы и распоряжения руководителей подразделений, участвовавших во вторжении на Курщину.

«По результатам проверки будут приняты соответствующие решения», — говорится в заявлении.

По словам Ширшина, оценка украинскими военными реальной ситуации в российском регионе не соответствовала действительности и возможностям подразделений ВСУ.