«Дебильные приказы». Комбат элитной бригады ВСУ подал в отставку

Командир элитной бригады ВСУ «Магура» подал рапорт из-за нелепых приказов

Командир элитной бригады ВСУ «Магура» Александр Ширшин подал рапорт на увольнение, раскритиковав руководство. Его заявление опубликовало издание «Страна.ua».

Военнослужащий назвал приказы командования «дебильными», а генералов — некомпетентными.

«Более дебильных задач, чем на текущем направлении, я еще не получал», — заявил Ширшин.

Он отметил, что неадекватные решения командования приводят только к провалам.

«Оценка реального положения дел не соответствуют ни действительности, ни возможностям», — подчеркнул военный.

Офицер заявил о подаче рапорта и выразил надежду на скорейшее увольнение, а также рассказал о намерении публично высказаться после увольнения.

На фотографиях в Telegram-канале бригады видна современная техника НАТО, включая БМП Bradley, танки M1 Abrams и САУ M109 Paladin.

Ранее во время брифинга в Бишкеке посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что командование ВСУ дало приказ украинским боевикам, атаковавшим Курскую область, убивать все русскоязычное население региона.

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