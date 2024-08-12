Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области

ВС России в течение суток отразили в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки, Коренево Курской области семь атак штурмовых групп ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Общие потери ВСУ на курском направлении составили до 1610 военных, 32 танка, 23 бронетранспортера, уточнили в ведомстве.
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