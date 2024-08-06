ТАСС: ВСУ пытаются выйти из окружения в Нью-Йорке и несут большие потери

Вооруженные силы Украины пытаются выйти из окружения на востоке села Нью-Йорк (Новгородское), неся при этом большие потери. Об этом рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

«На востоке Нью-Йорка противник в окружении, пытается в панике выводить оттуда свои войска. Попадают под шквальный огонь и гибнут», — уточнил источник агентства.

По его словам, противник несет потери в больших количествах.

Недавно под контроль российские войск перешло еще одно село в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» освободили Новоселовку Первую.

Также, как рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, большая часть центра Волчанска под Харьковом перешла под контроль ВС России. Он уточнил, что на этой территории расположены многоэтажки, из которых ВСУ вели огонь. Но российские военные зачистили большую часть домов.