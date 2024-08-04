Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России взяли под контроль населенный село Новоселовка первая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что российские военные вошли в населенный пункт в ходе активных боевых действий.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный «пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки войска «Центра» поразили формирования двух механизированных, одной танковой и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады территориальной обороны. Основные бои развернулись около города Торецк, сел Воздвиженка, Николаевка и Розовка, а также поселка Дружба,

Кроме того, российские военные отразили контратаку штурмовиков бригады «Лють», созданную национальной полицией Украины.

Противник потерял до 365 человек личного состава, танк, два бронетранспортера М113, 11 автомобилей, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, орудие М119, противотанковую пушку «Рапира», комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк» и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Также российские бойцы подорвали склад с ракетно-артиллерийскими боеприпасами ВСУ.

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов ранее заявлял, что большая часть центра города Волчанска в Харьковской области перешла под контроль группировки российских войск «Север». Он пояснил, что там находятся многоэтажки, откуда противник вел огонь. Но бойцы зачистили большую часть домов.