ВСУ обстреляли три населенных пункта под Белгородом

Украинские боевики обстреляли три населенных пункта в Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале , обошлось без пострадавших.

Семь дронов атаковали шебекинское предприятие, повреждения получили здание и ограждение.

Под повторным обстрелом оказался поселок Октябрьский, повреждения получили семь частных домов. В них выбило окна, посекло крыши и хозпостройки. В одном из домов из-за попадания снаряда вспыхнул пожар.

Несколькими часами ранее во время удара по Октябрьскому со стороны ВСУ пострадали четыре человека. Две женщины и мужчина получили осколочные ранения рук и ног, еще один мирный житель — закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения лица.

Под артиллерийский обстрел попало село Тишанка. Повреждены два дома.

Днем ранее два человека пострадали в Белгородской области при атаке украинских дронов. Повреждения также получили микроавтобус, «Газель» и веранда частного дома.