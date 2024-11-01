Два человека пострадали в Белгородской области при атаке украинских дронов

Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Белгородский район

Белгородский район атаковали украинские беспилотники, пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Оба получили баротравмы в поселке Октябрьский после атаки дроном на легковой автомобиль. Кроме того, у мужчины диагностировали осколочное ранение лица и ушибы, у женщины — контузию. Их доставили в областную клиническую больницу.

Там же повреждения получил и припаркованный микроавтобус, в который врезался другой беспилотник-камикадзе. Еще один дрон посек кузов «Газели» в Ясных Зорях, а четвертый — веранду частного дома и надворную постройку.

Всего за ночь силы ПВО перехватили и сбили 83 украинских дрона, большинство — над Курской и Брянской областями.