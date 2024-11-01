Два человека пострадали в Белгородской области при атаке украинских дронов

Белгородский район атаковали украинские беспилотники, пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Оба получили баротравмы в поселке Октябрьский после атаки дроном на легковой автомобиль. Кроме того, у мужчины диагностировали осколочное ранение лица и ушибы, у женщины — контузию. Их доставили в областную клиническую больницу.
Там же повреждения получил и припаркованный микроавтобус, в который врезался другой беспилотник-камикадзе. Еще один дрон посек кузов «Газели» в Ясных Зорях, а четвертый — веранду частного дома и надворную постройку.