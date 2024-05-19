ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО, пострадали 11 человек | 360°

19 мая 2024, 19:08
ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО, пострадали 11 человек
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли центр Шебекина, пострадали 11 человек
Центр Шебекина оказался под ударом украинских боевиков 19 мая. По предварительной информации, 11 человек пострадали, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика — контузия», — написал глава региона.
Реклама
Еще один 17-летний парень получил слепое осколочное ранение плеча. Пятеро взрослых мужчин и женщин получили ранения различных частей тела. Всех пострадавших доставили в больницу.
Разрушения зафиксировали в семи многоэтажках. Минимум в 98 квартирах выбило окна, осколки боеприпасов повредили 25 машин. На месте происшествия работают спецслужбы.
Ранее украинская армия атаковала два грузовика в поле под Белгородом. В регионе сбили четыре вражеских беспилотника.
Дети
ВСУ
Боевики
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама