ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО, пострадали 11 человек | 360°

Важное 19 мая 2024, 19:08 ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО, пострадали 11 человек Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли центр Шебекина, пострадали 11 человек РИА «Новости»

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Центр Шебекина оказался под ударом украинских боевиков 19 мая. По предварительной информации, 11 человек пострадали, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У 15-летнего парня осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика — контузия», — написал глава региона.

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Еще один 17-летний парень получил слепое осколочное ранение плеча. Пятеро взрослых мужчин и женщин получили ранения различных частей тела. Всех пострадавших доставили в больницу.

Разрушения зафиксировали в семи многоэтажках. Минимум в 98 квартирах выбило окна, осколки боеприпасов повредили 25 машин. На месте происшествия работают спецслужбы.

Ранее украинская армия атаковала два грузовика в поле под Белгородом. В регионе сбили четыре вражеских беспилотника.