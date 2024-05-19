Четыре украинских дрона сбили в Белгородской области | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 17:01 Четыре украинских дрона сбили в Белгородской области Минобороны сообщило об уничтожении 4 украинских БПЛА в Белгородской области РИА «Новости»

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Очередную попытку атаки ВСУ пресекли в Белгородской области. Там системы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны.

ВСУ пытались совершить террористическую атаку около 16:00 по московскому времени.

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Ранее в регионе запускали сирену ракетной опасности. Под удар украинских дронов-камикадзе попали работавшие в полях грузовики. В результате ЧП никто из людей не пострадал, автомобили получили повреждения. Вечером 18 мая в селе Петровка Белгородского района пострадали двое жителей. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями различных частей тела их отправили в больницу. В этом случае ВСУ тоже использовали аппараты-камикадзе.