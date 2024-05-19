ВСУ атаковали два грузовика в поле под Белгородом | 360°

19 мая 2024, 13:14
ВСУ атаковали два грузовика в поле под Белгородом
Губернатор Гладков: дроны ВСУ повредили два грузовика в Белгородской области
Украинские боевики вновь атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. На этот раз удары пришлись на грузовые машины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские бисполотники атаковали два грузовика во время полевых работ. Оба взрыва прогремели в поселке Чапаевский в Грайворонском городском округе.
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Гладков уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Однако автомобили получили повреждения. Прибывшие на место представители оперативных служб устраняют последствия ударов БПЛА.
Утром 19 мая в Белгородской области дважды запускали сирену ракетной опасности. Губернатор Вячеслав Гладков порекомендовал местным жителям спрятаться в коридорах и других помещениях, где нет окон.
Украина
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