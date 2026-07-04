ВСУ обстреляли ракетами детсад в Запорожской области

Украинские военные обстреляли ракетами действующий детский сад Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале .

«Это цинизм, который не знает границ, для противника нет никаких ограничений и принципов», — подчеркнул он.

В здании повредили крышу. На момент атаки там не было детей, из пяти человек персонала никто не пострадал. По информации ТАСС, обстрелу подвергли детский сад «Барвинок».

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что за прошедшие сутки регион пережил самый массированный удар по инфраструктуре с начала СВО. Возникли перебои со светом и водой.