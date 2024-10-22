ВСУ обстреляли парк Славы в Херсонской области. Один человек погиб

Сальдо: при обстреле парка Славы в Алешках погиб сотрудник ЖКХ

ВСУ обстреляли парк Славы в Алешках. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале .

Он добавил, что в результате атаки украинских боевиков погиб сотрудник жилищно-коммунального хозяйства, еще один человек получил ранения.

Губернатор напомнил, что парк разбили в честь советских воинов, павших в Великую Отечественную войну.

«Однако подражателей гитлеровских фашистов это не остановило», — добавил он.

Ранее украинские боевики атаковали в Курской области из систем HIMARS территорию усадьбы князей Барятинских «Марьино», относящейся к объектам культурного наследия федерального значения. На территории пострадало административное здание.

А 2 сентября ВСУ обстреляли детский сад в Белгороде. Губернатор Вячеслав Гладков назвал счастливой случайностью то, что в этот момент в здании не было детей: в противном случае никто бы из них не выжил.