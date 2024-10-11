ВСУ обстреляли в Курской области усадьбу Барятинских

Вооруженные силы Украины ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS по усадьбе князей Барятинских в Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.

«Со стороны ВСУ произошел обстрел поселка Марьино Рыльского района. Военные зафиксировали пять прилетов», — написал он.

Смирнов уточнил, что среди мирных жителей пострадавших нет. В результате атаки повреждения получило административное здание на территории санатория «Марьино».

По данным Telegram-канала Mash, украинские боевики били по усадьбе из РСЗО HIMARS, в результате чего пострадали несколько исторических зданий XIX века.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против украинских боевиков, обстрелявших эвакуационные пункты в Курской области. ВСУ тоже открыли огонь из РСЗО.