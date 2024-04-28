Власти опровергли взрыв на калужской нефтебазе после атаки дронов | 360°

Важное 28 апреля 2024, 14:58 Власти опровергли взрыв на калужской нефтебазе после атаки дронов Калужский губернатор Шапша: дроны повредили только обшивку цистерны на нефтебазе РИА «Новости»

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Ударившие по нефтебазе в городе Людиново Калужской области беспилотники повредили внешнюю обшивку резервуара с топливом. Никакого взрыва на территории предприятия не произошло. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он добавил, что все три беспилотных летательных аппарата упали на территории нефтебазы после работы дежурных систем противовоздушной обороны

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«В результате падения обломков повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара в месте падения не было», — подчеркнул Шапша.

Так губернатор Калужской области прокомментировал сообщение Telegram-канала Baza, сообщившего о взрыве резервуара с бензином на нефтебазе в Людинове. Авторы публикации утверждали, что детонация произошла после удара двух беспилотников. Третий дрон упал на территории станции спустя некоторое время.

О трех сбитых дронах, запущенных с территории Украины, также сообщало Минобороны. В ведомстве уточнили, что за минувшую ночь над российскими регионами дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 17 вражеских БПЛА.