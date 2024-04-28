Власти опровергли взрыв на калужской нефтебазе после атаки дронов | 360°

28 апреля 2024, 14:58
Власти опровергли взрыв на калужской нефтебазе после атаки дронов
Калужский губернатор Шапша: дроны повредили только обшивку цистерны на нефтебазе
Ударившие по нефтебазе в городе Людиново Калужской области беспилотники повредили внешнюю обшивку резервуара с топливом. Никакого взрыва на территории предприятия не произошло. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.
Он добавил, что все три беспилотных летательных аппарата упали на территории нефтебазы после работы дежурных систем противовоздушной обороны
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«В результате падения обломков повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара в месте падения не было», — подчеркнул Шапша.
Так губернатор Калужской области прокомментировал сообщение Telegram-канала Baza, сообщившего о взрыве резервуара с бензином на нефтебазе в Людинове. Авторы публикации утверждали, что детонация произошла после удара двух беспилотников. Третий дрон упал на территории станции спустя некоторое время.
О трех сбитых дронах, запущенных с территории Украины, также сообщало Минобороны. В ведомстве уточнили, что за минувшую ночь над российскими регионами дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 17 вражеских БПЛА.
Беспилотники
Россия
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