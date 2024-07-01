ВСУ обстреляли из минометов белгородскую птицефабрику

Расположенная в селе Новая Таволжанка птицефабрика «Ясные зори» попала под минометный обстрел украинских боевиков. Как сообщил Telegram-канал Mash, на месте от полученных ранений погиб один человек, еще двое получили ранения.

По данным авторов публикации, обстрел произошел около 13:30 в понедельник, 1 июля. «Ясные зори» назвали крупнейшим птицеводческим предприятием региона.

Глава региона Вячеслав Гладков косвенно подтвердил обстрел птицефабрики. В своем Telegram-канале он уточнил, что запущенный украинскими боевиками снаряд прилетел на территорию сельскохозяйственного предприятия. От полученных ранений погиб местный житель до приезда скорой помощи.

«Приношу искренние слова соболезнования родным и близким погибшего мужчины, это невосполнимая утрата для всех нас», — добавил Гладков.

В минувшее воскресенье, 30 июня, украинский дрон атаковал легковой автомобиль около села Новое Волоконовского района Белгородской области. В результате погибла четырехлетняя девочка, которая находилась в салоне. Сопровождавшие ребенка бабушка, дедушка и супружеская пара с осколочными ранениями попали в больницу.