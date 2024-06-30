Четырехлетняя девочка погибла при атаке ВСУ на машину в Белгородской области

Украинские войска снова атаковали мирных жителей в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«В районе села Новое Волоконовского района движущийся легковой автомобиль атаковал FPV-дрон», — сказал губернатор.

По его словам, в машине была семья из пяти человек: бабушка, дедушка, супружеская пара и ребенок.

«Случилось самое страшное — от полученных ран четырехлетняя девочка скончалась… Приношу искренние слова соболезнования всем родным и близким…» — заявил Гладков.

Он объяснил, что находящиеся в автомобиле получили разные осколочные ранения. В тяжелом состоянии дедушка — ему диагностировали проникающее ранение брюшной полости. Врачи оказывают всю необходимую помощь пациентам.

Ранее ВСУ атаковали FPV-дронами село Богун-Городок Борисовского района. Ранения получили мужчина и женщина, которые находились в частном доме. Людей госпитализировали, медики оценили их состояние как тяжелое.