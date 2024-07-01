Прилет снаряда убил мужчину в Новой Таволжанке

Гладков сообщил о гибели мужчины в Новой Таволжанке во время обстрела

Фото: РИА «Новости»

Житель Новой Таволжанки погиб при обстреле со стороны ВСУ днем 1 июля. О смерти мужчины сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, человек получил ранения из-за прилета на территорию сельхозпредприятия. Мужчина умер до приезда бригады скорой, уточнил Гладков, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Количество раненых за вчерашний день увеличилось до девяти, добавил он. В понедельник два жителя самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ после вечернего обстрела села Архангельское.

«У женщины рваная рана бедра, у мужчины — осколочное ранение головы. После оказания медицинской помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение», — заключил губернатор.

Накануне Гладков сообщил о гибели девочки из-за атаки украинского дрона в районе села Новое. Ей было четыре года.

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