ВСУ обстреляли из артиллерии левобережье Херсонской области

Губернатор Сальдо: ВСУ выпустили 10 и 11 июля 38 снарядов по левобережью Днепра

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 38 тяжелых артснарядов. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что боевики за 10 июля и ночь на 11 июля обстреляли Алешки, Новую Каховку, Таврийск, Великую Кардашинку, Каиры, Любимовку и Первомаевку. По словам губернатора, из-за ударов ВСУ также повредились хозяйственные постройки и линии электропередач в Днепрянах.

«Проводится ремонт», — добавил глава Херсонской области.

Ранее украинские войска обстреляли левый берег Днепра из минометов. В результате атаки ранения получили две местные жительницы, одна из которых в момент удара ехала на мотороллере. Их доставили в больницу, рассказал глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Утром 11 июля ВСУ с помощью беспилотника атаковали два автомобиля в селе Ржевка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Из-за взрыва погиб мужчина, еще трое жителей получили осколочные ранения.

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