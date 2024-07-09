Две жительницы Херсонской области пострадали при минометном обстреле ВСУ

В Херсонской области при минометном обстреле со стороны ВСУ пострадали две женщины. Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале .

Раненых доставили в больницу. Одна из пострадавших — женщина 1968 года рождения.

«Личность второй пострадавшей пока не установлена. Ею стала проезжавшая мимо на мотороллере девушка», — написал Филипчук.

Утром 9 июля под обстрел ВСУ попала Белгородская область. В Шебекинском городском округе двое мирных жителей получили ранения.

Украинские боевики регулярно атакуют этот регион. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех погибших за минувшие сутки в результате обстрела ВСУ.