Украинский дрон атаковал легковушку под Белгородом, погиб мирный житель

Гладков: при атаке ВСУ Шебекинского округа погиб один человек, пострадали трое

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали село Ржевка в Шебекинском городском округе. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале , один человек погиб, еще трое — пострадали.

«Дроном атакован легковой автомобиль. От полученных ран до приезда бригады скорой помощи скончался мужчина», — написал он.

В результате еще одной атаки беспилотником машины пострадали трое мужчин. Двое из них получили осколочные ранения спины, еще один — баротравму и ушиб поясницы.

Белгородская область каждый день оказывается под ударами со стороны украинской армии. Накануне боевики атаковали три населенных пункта в Шебекинском городском округе, повреждения получили линии газо- и электроснабжения, жилые дома. При ударе по Шебекину один человек погиб и семеро пострадали.