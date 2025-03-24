ВСУ обстреляли храм XIX века в Судже

ВСУ обстреляли Свято-Троицкий храм в Судже, признанный памятником архитектуры XIX века. Об этом сообщили в Информационном центре Следственного комитета.

Здание храма получило повреждения и частично разрушено. Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело о теракте и о повреждении объектов культурного наследия. Следователям предстоит установить всех причастных к произошедшему.

В августе, в первые дни нападения ВСУ, жители города укрывались в этом храме от вражеских обстрелов. Его настоятель протоиерей Евгений Шестопалов сообщил 360.ru, что их всех удалось эвакуировать.

Кроме того, российский военный рассказал, что ВСУ, отступая из Суджи, оставили там много мин нажимного действия, напечатанных на 3D-принтере.