«Всех вывезли, Слава Богу». Протоиерей рассказал об укрывавшихся в церкви жителях Суджи

Протоиерей Шестопалов: в Судже из церкви эвакуировали всех людей

Жителей Суджи, укрывавшихся от обстрелов в Свято-Троицком храме, вывезли из города. Об этом 360.ru рассказал протоиерей Евгений Шестопалов.

Он отметил, что в церкви пряталось много людей, в том числе и дети.

«Всех вывезли, Слава Богу! Завтра попробуем вернуться в Суджу», — указал священник.

Отдельно он отметил, что город непрерывно обстреливали более 14 часов подряд.

Из-за рейдов ВСУ в Курской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Врио главы региона Алексей Смирнов подтвердил, что на приграничных с Украиной территориях «сохраняется сложная оперативная обстановка».

Суджа располагается в 10 километрах от украинской границы, ситуация в ней остается напряженной. Глава города Виталий Слащев опроверг слухи о том, что населенный пункт захватили ВСУ. По словам местных жителей, наблюдаются проблемы со связью и электричеством, от атак пострадали многие дома.