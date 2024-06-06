Доказательства причастности Украины к обстрелам Запорожской АЭС есть. Следователи зафиксировали все попадания, смерти и разрушения, сообщил в интервью РИА «Новости» губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Следственный комитет зафиксировал все попадания, все смерти, все разрушения. У нас четко понятно, что ракеты выпустили с территории, подконтрольной киевскому режиму. У нас абсолютно есть доказательства того, что это Украина», — сказал он.

По словам Балицкого, Международное агентство по атомной энергии будет «тянуть и торговаться», а вот того, кто действительно обстреливает атомную станцию, не назовут. Во всем, по их мнению будет виновата Россия, причем без разбирательства в причинах и процессе происходящего.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство озвучит ответственных за атаки Запорожской АЭС, если у него будут достаточные доказательства.