МАГАТЭ заявило о нарушениях на Запорожской АЭС

Гросси: на Запорожской АЭС подорваны все 7 столпов ядерной защиты МАГАТЭ

Фото: РИА «Новости»

Безопасность Запорожской АЭС в Энергодаре по-прежнему под угрозой, ситуация осталась нестабильной. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об этом на заседании совета управляющих, сообщила пресс-служба агентства.

«Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной. Все семь столпов ядерной безопасности полностью или частично скомпрометированы. В начале апреля Запорожская АЭС впервые за почти полтора года подверглась прямой атаке», — заявил он.

Возобновление ударов, по словам Гросси, нарушило первый из пяти предложенных им год назад принципов обеспечения безопасности предприятия. Он сообщил, что шесть реакторных блоков по рекомендации МАГАТЭ перевели в режим холодного останова.

Угрозу для ядерной безопасности и защищенности станции представляли также проблемы, связанные с кадровым обеспечением ЗАЭС, обслуживанием ее конструкций, устранением аварий, электроснабжением. Он рассказал о встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым по этим вопросам.

ЗАЭС запустят только в том случае, если удастся исключить ядерное ЧП из-за внешнего воздействия, заявлял Гросси во время поездки в Калининград. По его словам, это требование предъявляли ко всем станциям.

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