ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

СЦКК: ВСУ выпустили шесть натовских снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке натовские снаряды калибром 155 миллиметров. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:50 (по местному времени) — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Также украинские военные с 20:55 по 22:30 по местному времени выпустили еще четыре аналогичных снаряда по Донецку и Горловке. Информации о пострадавших и погибших пока не поступало.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по съемочной группе НТВ в Горловке. Оператор Валерий Кожин и корреспондент Алексей Ивлиев получили тяжелые ранения, их доставили в больницу. Позже оператор скончался.