Житель Белгородской области получил ранение после атаки дрона ВСУ

Украинские боевики FPV-дроном атаковали село Борисовка Волоконовского района Белгородской области, пострадал местный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Бригада скорой помощи доставила пострадавшего с касательным ранением лица в Волоконовскую ЦРБ. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное. В селе в двух домах повреждения получили заборы и остекление», — написал он.

Кроме того, в поселке Малиновка Белгородского района зафиксировали атаку еще одного FPV-дрона, пострадал кузов легкового автомобиля. Информация о последствиях атак уточняется, на местах работаю экстренные службы, добавил Гладков.

Ранее глава региона сообщал, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов по 21 населенному пункту Белгородской области, пострадали дома, автомобили и объект связи