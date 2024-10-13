ВСУ обстреливали места выдачи гумпомощи в Уледаре

Спасенный из Угледара заявил, что ВСУ стреляли по местам выдачи гумпомощи

Украинская армия с 2022 года обстреливала из минометов пункты выдачи гуманитарной помощи в Угледаре, чтобы распугать местное население. Об этом ТАСС рассказал спасенный из Угледара отец Героя России.

«Были вопиющие случаи, они прямо сильно запомнились. Когда люди приходил в школу за гуманитарной помощью, стояли возле порога и прилетало прямо во двор», — сообщил он.

Мужчина добавил, что ВСУ поступали аналогичным образом с теми, кто ходил за водой. По его словам, всего в городе было несколько таких точек.

«Емкость для воды поставили на почте. Качали ее со скважины, люди приходили, забирали. Из-за таких действий ВСУ мирное население гибло регулярно», — сказал местный житель.

Ранее стало известно, что ВСУ в Угледаре разрушили многоэтажный дом и бросили умирать людей под завалами. Погибли как минимум шесть человек.