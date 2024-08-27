В тайнике ВСУ обнаружили готовое химоружие на основе нитрата таллия

Российские военные нашли в одном из тайников ВСУ готовые к применению вещества на основе нитрата таллия. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны.

«В августе 2024 года в ходе оперативных мероприятий в одном из схронов ВСУ были найдены подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия», — сказал он.

Кириллов напомнил, что соединения таллия — сильные токсиканты. Вещества на его основе поражают центральную, периферическую нервные системы, а также желудочно-кишечный тракт.

Как уточнил он, уже известны неоднократные случаи использования этого химоружия в диверсионных и криминальных целях. Также российские бойцы нашли в тайнике ВСУ тактические смеси веществ раздражающего действия, входящих в третий список Конвенции о запрещении химического оружия.