ВСУ применили химическое оружие под Курском

Смирнов: бригада «Россетей» попала под обстрел с химоружием под Курском

Сотрудники «Россетей» попали под обстрел ВСУ химическим оружием в Беловском районе Курской области. Об этом в ходе оперативного совещания с президентом Владимиром Путиным заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

«В Беловском районе два дня назад бригада „Россетей“ попала под обстрел, причем снаряды с химическим составом. Отравление зафиксировали у главы сельского совета и сотрудников полиции, но все живы, укрылись в здании РОВД», — сказал он.

Смирнов добавил, что на приграничных территориях Курской области действуют диверсионные группы с российскими документами.

«Следим за ситуацией с мародерством. Есть опасность, что диверсионные группы действуют с нашими документами, в наших машинах, в нашей одежде. Поэтому патрулирование мы усиливаем, помогла тут Москва», — отметил врио главы региона.

Ранее Путин допустил новые попытки дестабилизации в приграничных регионах России.