ВСУ обманули с эвакуацией семью из Константиновки

Девочка из Константиновки рассказала, как ВСУ обманули ее семью с эвакуацией

Украинские боевики пообещали организовать эвакуацию позже спасенной российскими военными семье 10-летней Софии из Константиновки, но не пришли. Об этом несовершеннолетняя рассказала ТАСС .

«Дед с бабушкой пришли за бутылками с водой. Мы в подвале сидели с мамой, прибежала вся в слезах. Говорит, деда забрали. И все обещали нам, что вывезут. Не вывезли. Да, наврали, это точно», — отметила она.

Минобороны отмечало, что 10-летнюю девочку нашли в подвале одного из жилых домов бойцы 77-го отдельного мотострелкового полка группировки войск «Юг». Судьбу девочки под свой контроль взяла уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, омбудсмен поможет ей найти оставшихся родственников.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в освобожденной Константиновке могут находиться около тысячи мирных жителей.