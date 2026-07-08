Из Константиновки эвакуировали 10-летнюю девочку, которую месяц оберегали бойцы

Российские военные вывезли из Константиновки 10-летнюю сироту. Об этом сообщило Минобороны в «Максе» .

Софии 10 лет, ее обнаружили во время обхода жилых домов в подвале, когда в городе еще шли бои. Девочка осталась совершенно одна. Отца она не помнит, мама умерла, а дедушка и бабушка погибли после прилета беспилотника в их дом.

Около месяца бойцы охраняли дом, где жила София, приносили ей продукты, дарили подарки, а при первой возможности вывезли на мотоцикле и автомобиле в безопасную зону.

По словам девочки, у ее мамы был брат, но она не знает его номера. Близких родственников у нее не осталось.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил что в освобожденной Константиновке могут находиться более тысячи мирных жителей. Для них уже подготовили пункты временного размещения в безопасных районах республики.