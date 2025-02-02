ВСУ обманули Россию в вопросе эвакуации жителей Суджи

Комендатура ВСУ в Судже во время обсуждения коридора для эвакуации мирных жителей обманула российскую сторону. Об этом в Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, пару месяцев назад с ним связалась девушка, попросившая организовать безопасный коридор для вывода местных жителей с территорий Суджи. После этого Алаудинов уже держал связь с представителем ВСУ.

«Я сказал, что готов организовать коридор для вывода наших мирных жителей. Он сказал: „Все хорошо, я дам ответ, сейчас переговорю“. Потом говорит, что не может их вывести через линию боевого соприкосновения, а только в обратную сторону. Я говорю, что готов организовать, вывезите их в обратную сторону», — пояснил Алаудинов.

Однако затем представитель ВСУ перестал отвечать, а все обещания о предоставлении коридора оказались лишь пустыми словами, подытожил командир.

«Он ничего не сделал, просто слился», — подчеркнул Алаудинов.

В субботу, 1 февраля, ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже, в котором находились мирные люди. СК России уже установил личность отдавшего этот преступный приказ.