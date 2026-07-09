ВСУ ночью нанесли удар по многоэтажному дому и медсанчасти в Энергодаре

Минувшей ночью боевики ВСУ атаковали многоэтажный дом и медсанчасть в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом на платформе « Макс » сообщил глава городской администрации Максим Пухов.

«Выдалась тревожная ночь. Киевский режим нанес удар по квартире в многоэтажном доме. В этот раз на улице Центральная. А чуть позже ВФУ ударили по медсанчасти», — написал он.

Пухов уточнил, что среди местного населения никто ранений не получил. Пострадали два принадлежащих больнице служебных автомобиля, а также остекление окон приемного отделения с первого по пятый этаж.

Днем ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинский дрон атаковал пассажирский автобус сообщением Краснодар — Мелитополь.

В салоне всего находились 11 человек — девять пассажиров и двое водителей. Люди успели выйти из транспорта, в результате атаки никто не пострадал.