Российские войска заняли часть фортификационных сооружений ВСУ у Першотравневого в Харьковской области. Украинские боевики укрепили позиции, но не успели подвезти туда бойцов, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он подтвердил, что ВС России отбили оборудованные позиции юго-западнее Сватово и в районе населенного пункта Першотравневое.

«Дело в том, что там украинские боевики создали серьезные фортификационные сооружения, которые должны были наполнить личным составом», — отметил эксперт.

Незадолго до этого Марочко рассказал, что российские войска продолжают наступать в зоне СВО. Они приблизилась к селу Григоровка и закрепились на трех новых позициях. Войска стали чаще применять ударные дроны для стабилизации положения на этом участке.

Ранее российские военные освободили село Дорошовка в Харьковской области. Минобороны сообщило, что контроль над населенным пунктом установила группировка «Запад».