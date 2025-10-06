ВСУ в Сумской области из-за массового дезертирства не смогли доукомплектовать штурмовые подразделения. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Численный состав боевиков уменьшился в 47-й и 158-й отдельных механизированных бригад, а также в резервных ротах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

«В каждой роте как минимум 30 военных, самовольно оставивших место службы», — заявил источник агентства.

В 2025 году ВС России освободили территорию площадью более 4714 квадратных километров и взяли под контроль 205 населенных пунктов, отмечали в Минобороны. В Сумской области военные освободили более 223 квадратных километра.

Украинские СМИ уточняли, что с февраля 2022 года по июль 2025 года фигурантами уголовных дел за дезертирство из рядов ВСУ и самовольное оставление военной части стали около 250 тысяч человек.

Суммарные потери украинской армии оценили примерно в восемь миллионов человек.