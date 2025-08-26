Раскрыто число дел о самоволках и дезертирстве из рядов ВСУ за три года

«Украинская правда»: 250 тысяч военных привлекли за самоволку и дезертирство

Фигурантами дел за самовольное оставление военной части и дезертирство из рядов ВСУ с февраля 2022 года по июль 2025 года стали более 250 тысяч человек. Такие данные со ссылкой на ответ офиса генерального прокурора Украины привела газета «Украинская правда» .

Авторы подчеркнули, что подавляющее большинство дел (203 тысячи) пришлось на самовольное оставление военных частей. В бега ударились 50 тысяч дезертиров.

При этом основной рост дел за уход из части пришелся на 2023 год, когда правоохранители завели 67 840 производств. Для сравнения, в 2022 году таких дел было 6988.

За первые семь месяцев этого года количество самоволок стало рекордным и составило 1 110 511 производств, из которых обвинение предъявили только 15 564 военным.

Общее число дел о дезертирстве составило 50 058, и только по 1248 делам есть подозреваемые.

В начале июля уехавший в Великобританию из-за уголовного преследования депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что общее число дезертиров в ВСУ превысило 500 тысяч человек.

Он подчеркнул, что число беглецов с передовой продолжает расти и никакая насильственная мобилизация не закроет этот дефицит.