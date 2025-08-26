Раскрыто число дел о самоволках и дезертирстве из рядов ВСУ за три года
«Украинская правда»: 250 тысяч военных привлекли за самоволку и дезертирство
Фигурантами дел за самовольное оставление военной части и дезертирство из рядов ВСУ с февраля 2022 года по июль 2025 года стали более 250 тысяч человек. Такие данные со ссылкой на ответ офиса генерального прокурора Украины привела газета «Украинская правда».
Авторы подчеркнули, что подавляющее большинство дел (203 тысячи) пришлось на самовольное оставление военных частей. В бега ударились 50 тысяч дезертиров.
При этом основной рост дел за уход из части пришелся на 2023 год, когда правоохранители завели 67 840 производств. Для сравнения, в 2022 году таких дел было 6988.
За первые семь месяцев этого года количество самоволок стало рекордным и составило 1 110 511 производств, из которых обвинение предъявили только 15 564 военным.
Общее число дел о дезертирстве составило 50 058, и только по 1248 делам есть подозреваемые.
В начале июля уехавший в Великобританию из-за уголовного преследования депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что общее число дезертиров в ВСУ превысило 500 тысяч человек.
Он подчеркнул, что число беглецов с передовой продолжает расти и никакая насильственная мобилизация не закроет этот дефицит.